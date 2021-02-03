Чемпион UFC Ян предложил Стерлингу провести двойной поединок

Российский боец Петр Ян предложил претенденту на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейну Стерлингу провести двойной поединок. Об этом 3 февраля в интервью MMA Fighting рассказал 27-летний спортсмен.

«У Алджамейна в команде тренируется Мераб Двалишвили — грузинский дзюдоист и самбист. Мой партнер по тренировкам Денис Лаврентьев тоже заслуженный дзюдоист. Если у них хватит мужества, мы сможем сделать двойной поединок: я буду драться со Стерлингом, а мой партнер по тренировкам Денис — с Мерабом, и мы покажем им, как умеем драться», — сказал Ян.

Ян одержал в ММА 15 побед (7 нокаутом) и потерпел 1 поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.

Бой состоится 6 марта 2021 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 259.