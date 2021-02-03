Российский боец Хизриев дебютирует в UFC 10 апреля

Российский боец Алиасхаб Хизриев дебютирует в UFC 10 апреля в поединке против американца Кайла Даукаса, информирует ТАСС со ссылкой на команду американского спортсмена.

Хизриев подписал контракт с UFC после успешного выступления в отборочном турнире Dana White`s Contender Series.

Хизриев 9 сентября прошлого года выиграл удушающим приемом у Энрике Шигуэмото, поединок был остановлен на 50-й секунде первого раунда. После боя президент UFC Дана Уайт сообщил, что 30-летний уроженец Дагестана получил контракт с UFC. На счету Хизриева 13 побед в 13 боях в ММА.