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Сегодня, 13:55

Чемпион UFC в среднем весе Адесань назвал бойца, с которым хочет подраться Аспиналл

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) не согласен с Томом Аспиналлом, который после победы над Александром Волковым (34-10) на UFC Fight Night 204 19 марта в Лондоне заявил, что хочет подраться с Тай Туивасой (14-3).

«Я хочу увидеть Тома Аспиналла против Сирила Гана, — сказал Адесанья на своем YouTube-канале. — Тому следовало бросить вызов Гану, а не Таю Туивасе. Он должен был вызвать Гана, потому что Ган был там на турнире. Тай пытается выбить бой со Стипе Миочичем.

Ган свободен, у него нет боя. Тем более Франсис Нганну сейчас восстанавливается после операции. Тому надо было вызвать Гана. Я бы сделал так, будь я на его месте».

Аспиналл победил Волкова сабмишном в первом раунде 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне. Ган проиграл Нганну 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния.

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