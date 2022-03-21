Президент UFC Дана Уайт поужинал вместе с Чимаевым и Тиллом

Президент UFC опубликовал в Instagram совместную фотографию с Хамзатом Чимаевым (10-0) и Дарреном Тиллом (18-4). По словам Уайта, он встретился с бойцами после турнира UFC Fight Night 204, который состоялся 19 марта в Лондоне, и поужинал вместе с ними.

«Вернулся из Лондона и поужинал вместе с парнями!» — прокомментировал фотографию Уайт в Instagram, отметив Чимаева и Тилла.

Чимаев выиграл все 4 боя в UFC. 3 из 4 боев закончились в первом раунде. В следующем бою Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом (20-4) 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Тилл идет на серии из двух поражений. В предыдущем бою он проиграл Дереку Брансону (23-8) сабмишном (удушением сзади) в третьем раунде 4 сентября 2021 года на UFC Fight Night 191.