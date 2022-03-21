«В России некоторые люди будут болеть за Канело». Бивол пообщался с мексиканскими фанатами

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) заявил, что ощущает и ценит поддержку мексиканцев, которые будут болеть за него в поединке против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса. Видео диалога Бивола с мексиканцами опубликовал YouTube-канал FightHype.

«Мексиканцы хотят, чтобы я побил Канело? Это забавно, но я ценю это, — сказал Бивол во время общения с мексиканскими фанатами. — Это немного странно. Но знаешь, в России некоторые люди будут болеть за Канело. Некоторые мексиканцы будут болеть за меня. Это спорт».

Бивол подерется с Канело 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.