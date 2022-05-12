Александр Волкановски: «Скоро я поднимусь в легкий вес и стану двойным чемпионом»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (23-1) уверен, что вскоре станет двойным чемпионом. Более того, австралиец считает, что это не такая трудная задача, как многие думают.

«Скоро я поднимусь в легкий вес, — сказал Волкановски в интервью The MMA Hour. — Все будут только рады этому, это поставит меня в гораздо лучшее положение. Мне еще нужно кое-что уладить в своей весовой категории, а затем я буду смотреть на легкий вес. Не думаю, что бой за титул в легком весе — это большой вызов для меня. Я хочу стать двойным чемпионом. Поверьте, сделать это будет не так сложно, как многие думают».

Волкановски в следующем поединке встретится с Максом Холлоуэем (23-6) 3 июля на турнире UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.