UFC разрабатывает бой Умара Нурмагомедова и Нэйта Манесса

26-летний российский проспект легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов (14-0) в следующем поединке подерется с 30-летним американцем Нэйтом Манессом (14-1) 25 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил журналист Джеймс Линч в Twitter.

Нурмагомедов провел в UFC 2 боя, и оба выиграл досрочно. В последнем бою он победил Брайана Келлехера (24-13) 5 марта на UFC 272 в Лас-Вегасе, США.

Манесс провел в UFC 3 поединка, и во всех одержал победу. В последнем бою он победил Тони Грэвели (22-7) 18 сентября 2021 года на UFC Fight Night 192 в Лас-Вегасе, США.