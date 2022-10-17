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Сегодня, 08:14

Волкановски признался, что попросил блогера Хасбика размазать по его лицу бургер

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) сообщил, что он был инициатором того, чтобы популярный блогер из Дагестана Хасбулла «Хасбик» Магомедов размазал по его лицу бургер.

«Давай начистоту, — сказал Волкановски на The MMA Hour. — Все получают по лицу, когда фотографируются с Хасбуллой. Это было запланировано просто ради смеха. Мне было неудобно из-за того, что я поставил его в такое положение. Из-за моего актерского мастерства люди подумали, что это все по-настоящему. Все такие: «Чувак, как ты это воспринял?» Это было запланировано. Извините, что затронул эту тему, но я хотел об этом поговорить, потому что Хасбулла и его команда реально классные и я ценю то, что они делают».

Ранее Хасбулла размазал бургер по лицу Волкановски в одном из австралийских ресторанов.

Алекс Волкановски
UFC
ММА
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