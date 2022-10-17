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Сегодня, 08:31

Шара Буллет назвал свою главную мечту в карьере

Давид Хачатрян
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Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) рассказал, что его цель — стать тройным чемпионом лиги AMC Fight Nights и дебютировать в UFC. Об этом он сказал «СЭ».

— Есть самая большая мечта?

— Самая большая мечта — стать тройным чемпионом Fight Nights и зайти в клетку UFC.

— 77, 84, 93 кг?

— Да.

— Ты для среднего дивизиона маловат, а тут еще и полутяжелый вес.

— Я в «Нашем Деле» в 93 кг поясом владею. В Бразилии я тоже за пояс в одной местечковой организации дрался в 93 кг.

— Есть поединок мечты?

— Минеев, Шлеменко. До Минеева созрела мечта подраться со Шлеменко, но у него свои планы.

Магомедов в прошлом бою победил Сергея Мартынова (16-5) техническим нокаутом в третьем раунде 13 августа на RCC: Intro 22 в Екатеринбурге.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LesPCK2rcOE
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