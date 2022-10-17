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Сегодня, 07:44

Масвидаль призвал Эдвардса принять с ним бой

Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга полусреднего веса Хорхе Масвидаль (33-16) обратился к чемпиону UFC в полусреднем весе Леону Эдвардсу (20-3) в Twitter.

«Я никогда не вставал на колени и ни у кого ничего не просил. Если ты встаешь на колени, то это твоя вина, — написал Масвидаль. — Я тебя не осуждаю. Прими вызов, получи большой гонорар, получи матч-реванш и в то же время разбитое лицо».

Ранее Эдвардс написал, что Масвидаль может получить с ним бой, если встанет на колени и будет обращаться к нему «Мистер Эдвардс».

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.

Леон Эдвардс
Хорхе Масвидаль
UFC
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