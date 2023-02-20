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Сегодня, 19:10

Махачев опубликовал пост про Волкановски: «Его называли «лучшим ударником в мире»

Махачев опубликовал пост про Волкановски
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев опубликовал пост, посвященный австралийцу Алексу Волкановски.

«Его называли «лучшим ударником» в мире», — написал Махачев в Twitter, выложив фото с их боя.

Махачев судейским решением победил Волкановски на турнире UFC 284, который проходил в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

На счету Махачева 24 победы и 1 поражение.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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