Махачев опубликовал пост про Волкановски: «Его называли «лучшим ударником в мире»
Махачев опубликовал пост про Волкановски
Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев опубликовал пост, посвященный австралийцу Алексу Волкановски.
«Его называли «лучшим ударником» в мире», — написал Махачев в Twitter, выложив фото с их боя.
Махачев судейским решением победил Волкановски на турнире UFC 284, который проходил в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).
На счету Махачева 24 победы и 1 поражение.
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