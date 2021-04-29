Немков прокомментировал перелом ноги Уайдмана в бою с Холлом

Обладатель пояса Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков назвал одну из причин перелома ноги экс-чемпиона UFC Криса Уайдмана в бою с Юрайей Холлом.

«Возможно, одна из причин – это весогонка. Он, скорее всего, очень много гоняет. В организме вымывается кальций, который является скрепляющим для наших костей. Возможно, что это одна из причин. Вымываются полезные вещества, поэтому ломаются ноги. А так, может быть, другие проблемы. Может быть что-то враждебное», - сказал Бейдер в интервью «СЭ» после открытой тренировки на форуме «SportForumLive».

Уайдман сломал ногу о соперника в минувшие выходные на турнире UFC 261 в Джексонвилле. В настоящее время 36-летний проходит реабилитационный курс.

(Ислам Бабаджанов)