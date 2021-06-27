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Чемпион Bellator Молдавский отреагировал на поражение Волкова и предрек Гану чемпионство

14:51
Валентин Молдавский. Фото Instagram
Валентин Молдавский. Фото Instagram
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Временный чемпион Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский прокомментировал поражение Александра Волкова в бою с Сирилом Ганом, допустив, что французу по силам одолеть действующего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

«Нет, не успели посмотреть бой Волкова. Мы летели в это время, — сказал Молдавский в интервью «СЭ» в аэропорту Шереметьево. — Волков проиграл решением судей? Жалко Сашу. Хорошо шел. Но мне кажется, что Сирил Ган — это тот, кто может Фрэнсиса Нганну подвинуть».

Ган победил Волкова единогласным решением судей в ночь на 27 июня в США в главном событии турнира UFC Vegas 30.

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