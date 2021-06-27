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Молдавский допустил возможность проведения защиты титула против Минакова

14:41
Валентин Молдавский. Фото Instagram
Валентин Молдавский. Фото Instagram
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Временный чемпион Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский признался, что ему не хотелось бы проводить бой против Виталия Минакова, но допустил, что «подерется, если придется».

«Кто станет следующим соперником? Не знаю. Будет видно. Это не от меня зависит. Наверное, это Линтон Вассел или Чейк Конго, — сказал Молдавский в интервью «СЭ». — Бой с Виталием Минаковым на турнире Bellator в Москве? Не хотелось бы. Будем обсуждать, конечно же. Просто драться с соотечественником... Хватает в мире других стран, других национальностей, с кем можно подраться. Если придется, то подеремся».

Турнир Bellator в Москве состоится 23 октября. Одним из главных претендентов на пояс является россиянин Виталий Минаков, который в прошлом уже владел чемпионским поясом.

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