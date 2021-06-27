Временный чемпион Bellator Валентин Молдавский высказал свое мнение о претенденте на пояс UFC в тяжелом весе Деррике Льюисе.

«Вообще не пойму, как этот человек оказался в топах [UFC], — сказал Молдавский «СЭ». — Смотрю его бои, и он реально какой-то фартовый и волевой дядька. У него кроме одного удара ничего нет. Его бьют-бьют, но при этом стоит ему попасть — и человек потух. Теперь в топ-3 UFC сидит. Нормально».

В августе Льюис может подраться с Фрэнсисом Нганну, которого он уже побеждал в 2018 году единогласным решением судей.