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Валентин Молдавский: «Деррик Льюис — фартовый и волевой дядька. Стоит попасть — и человек потух»

15:00
Валентин Молдавский. Фото Instagram
Валентин Молдавский. Фото Instagram
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Временный чемпион Bellator Валентин Молдавский высказал свое мнение о претенденте на пояс UFC в тяжелом весе Деррике Льюисе.

«Вообще не пойму, как этот человек оказался в топах [UFC], — сказал Молдавский «СЭ». — Смотрю его бои, и он реально какой-то фартовый и волевой дядька. У него кроме одного удара ничего нет. Его бьют-бьют, но при этом стоит ему попасть — и человек потух. Теперь в топ-3 UFC сидит. Нормально».

В августе Льюис может подраться с Фрэнсисом Нганну, которого он уже побеждал в 2018 году единогласным решением судей.

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