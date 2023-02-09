Чемпион Bellator: «Я побью Алекса Перейру 10 раз из 10»

Чемпион среднего дивизиона Bellator Джонни Эблен (13-0) уверен, что способен одержать победу над чемпионом UFC в среднем весе Алексом Перейрой (7-1).

«Я думаю, что я побью его [Перейру]. В десяти случаях из десяти, — сказал Эблен на The MMA Hour. — Я ему не по зубам. Я, в плане стиля, для него катастрофа. Он подходит мне по стилю. У меня отличное кардио, я могу сильно ударить, я могу принять удар, и я очень хорошо сочетаю удары и борьбу. Я не знаю, как он может меня победить. Ни за что. То, как хорошо я борюсь, невозможно компенсировать, особенно с тем временем, которое у него есть в ММА. Он слишком стар. Он должен был начать заниматься борьбой 10 лет назад. Поэтому я думаю, что я плохо подхожу ему по стилю, и я думаю, что я побью его 10 раз из 10.

Мне кажется, что я могу победить любого на планете. Я один из лучших, если не лучший средневес на планете. Я не могу сказать точно, потому что я не дрался со всеми, но думаю, что я чертовски неудобен для каждого средневеса в мире и считаю, что могу выиграть у любого».

Эблен победил Анатолия Токова (31-3) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся в со-главном событии вечера Bellator 290. Турнир прошел 4 февраля в Инглвуде, США.