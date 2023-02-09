Туйнов считает, что Муртазаев может досрочно выиграть у Пономарева

Российский боец ММА Влад Туйнов дал свой прогноз на поединок между Исламом Муртазаевым и Сергеем Пономаревым.

«Муртазаева видел еще, когда он тренировался в клубе «Варяг». Если я не ошибаюсь, он еще там и тренируется, а я был на одном из мероприятий, когда он еще выиграл титул по тайскому боксу. Тогда я его заметил. Потом видел, что он также пробовал свои силы в тайском боксе, боксировал в различных организациях Китая и всегда показывал очень красивый тайский бокс и кикбоксинг», — приводит слова Туйнова РЕН ТВ.

Поединок состоится 17 февраля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».