Вагабов о бое против боксера Кудряшова: «Вообще пушка. Он серьезный боксер»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов выразил заинтересованность в проведении боя с опытным российским боксером Дмитрием Кудряшовым.

«Я лично с Дмитрием Кудряшовым не знаком, и из его окружения никого не знаю, — сказал Вагабов «СЭ». — Мы с ним боксировали в одном карде в 2013 году в Дагестане. Я лично на него выходить не пробовал. Если он появится, то [будет] вообще пушка. У него не просто имя в боксе, а он сам серьезный боксер».

«Не опасно ли выходить против такого опытного боксера? Без опасности жить скучно. Опасность разгоняет кровь».

«Вячеслав Дацик, Михаил Мохнаткин или Дмитрий Кудряшов? Я бы, наверное, выбрал бой с Димой Кудряшовым. Это исходя из боксерских амбиций».

В главном событии турнира по боксу лиги «Правда», который состоится 4 марта в Москве, Вагабов встретится с кикбосером Данилом Шаталовым.

25 декабря в главном событии турнира промоушена «Правда» Вагабов единогласным решением судей выиграл у товарища по команде Вячеслава Дацика Дамила Шарафутдинова.