Вагабов про Дацика: «Не буду упоминать тюрьму. Ему остается молчать в трубочку и плакать в платочек»

Чемпион AMC Fight Night Вагаб Вагабов в интервью «СЭ» рассказал о том, как увидел Вячеслава Дацика 25 февраля на вечере бокса РЕН ТВ, в главном событии которого Магомед Исмаилов встретился с Оланреваджу Дуродолой.

«Не пересекся я с ним ни в раздевалке, ни в зале, — сказал Вагабов «СЭ». — Неподалеку от ринга, когда я проходил, он стоял и фотографировался с [Владимиром] Хрюновым. Идти к ним не стал. Я пока стоял с Хетагом, Джиганом, Новоселовым и остальными ребятами. С ними обсуждали поединки, а он (Дацик) исчез».

«У меня был один вопрос. Есть один вопрос здравый, и он не касается тюрьмы. Про тюрьму все сказано. Один личный вопрос у меня был к нему. Просто один вопрос. Не стал туда идти. Человек ведь фотографируется, там были Хрюнов и вся делегация, и что я там буду его за бороду дергать, мол: «Иди сюда»? Не стал [этого делать] и ушел. Точнее не ушел, а стоял, а он потерялся, и больше я не видел его. У меня был личный вопрос. Как-нибудь аккуратненько я ему скажу».

«Да, я сказал, что не буду [говорить про тюрьму]. Все, что я хотел сказать, я сказал, и ему на это нечего ответить, поэтому [ему] остается молчать в трубочку и в платочек плакать. То, что было, прошло».

«Ему [Дацику] нужно определиться на какой площадке драться — в AMC Fight Nights или в «Правде». Я готов [драться с Дациком]. Я подерусь, если будет такая возможность».

Следующий бой Вагабов проведет 4 марта в Москве. В главном событии боксерского турнира промоушена «Правда» он встретится с Данилом Шаталовым. В случае победы Вагабов может провести бой с Дациком.