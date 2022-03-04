Вагабов о желаемом гонораре за кулачный бой: «50 миллионов рублей»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов назвал желаемый гонорар за кулачный бой в лиге Hardcore FC.

«Почему бы не ворваться в кулачку? У них денег не хватит на это, — сказал Вагабов «СЭ». — Они разорятся, закроются».

«Hardcore? Толя Сульянов (основатель и владелец кулачной лиги Hardcore FC. — Прим. «СЭ») разорится, по-моему. Бабок не хватит. Надо поговорить».

«Магомед Исмаилов хочет 100 миллионов рублей за кулачный бой? У Hardcore есть сейчас уникальная возможность, ведь только сегодня бешеные скидки — готов подраться ровно в два раза дешевле, чем Исмаилов. 50 миллионов рублей. Просто уникальнейшая возможность».

Свой следующий поединок по правилам бокса Вагабов проведет 4 марта в Москве на турнире промоушена «Правда». Соперник — опытный кикбоксер из Санкт-Петербурге Данил Шаталов.