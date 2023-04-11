Чемпион AMC Fight Nights Бикрев рассказал, почему отклонил предложение ACA

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев, по какой причине отклонил предложение, поступившие со стороны ACA.

«Они предложили те же самые условия, не заинтересовали вот и все. Как бы зачем шило на мыло менять, если в Fight Nights и так все хорошо. Честно говоря, меня удивило предложение ACA», — приводит слова Бикрева MMA.Metaratings.ru.

Бикрев последний поединок провел против Руслана Колодко в июле 2022 года на турнире AMC Fight Nights 113. В этом противостоянии Дмитрий одержал победу раздельным решением судей.

Бикрев в апреле 2021 года выходил на бой против Гойти Дазаева на турнире AMC Fight Nights 100. Этот поединок завершился в пользу Дмитрия техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету 13 побед и три поражения.