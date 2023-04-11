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Чемпион AMC Fight Nights Бикрев считает, бой Чимаева и Рахмонова не состоится

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев оценил вероятность организации поединка между Хамзатом Чимаевым и Шавкатом Рахмоновым.

«Очень крутой бой на самом деле. Реально тут не знаешь, кто выиграет. Я 50 на 50 поставил бы. Очень интересное противостояние. Но думаю, что вряд ли они подерутся, потому что не сведут их. Я думаю, что этого боя не стоит ждать», — приводит слова Бикрева MMA.Metaratings.ru.

Рахмонов последний поединок провел против Джеффа Нила в марте этого года на турнире UFC 285. В этом противостоянии удушающим приемом в третьем раунде победу одержал Шавкат. На его счету 17 побед и ни одного поражения.

Чимаев в последний раз выходил в октагон против Кевина Холланда в сентябре 2022 года на турнире UFC 279 и победил удушающим приемом. В его активе 12 побед без единого поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Хамзат Чимаев
Шавкат Рахмонов
UFC
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