Джигурда считает себя победителем по итогам боя со Шпаком

Российский актер и шоумен Никита Джигурда в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от поединка с российским блогером Александром Шпаком на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело».

«Для меня этот поединок выигран, об этом заявлял заранее. За десять дней до поединка получил подтверждение, что Шпак подписал контракт. До этого ничего не делал, никак не готовился. Понимал, что Александр Шпак является мне братом по духу. Его так же, как и меня, называют фриком, он интересен, потому что сам пошел против течения, внутри оставшись классным парнем. Во время подготовки я ни разу не сходил в зал, ни разу не ударил в грушу. Вся моя подготовка заключалась в духовных обрядах, у алтаря дома отжимаюсь, приседаю, веду бой с тенью. Понимал, что у меня с Сашей 25 килограмм разница, к бою я еле набрал 2 килограмма веса», — сказал Джигурда в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Никита Джигурда высказался о значении боя с Александром Шпаком.

«На физическом уровне боец Джигурда проигрывает, а на духовном — совершает победу. Талантливому, умному, креативному Шпаку дает тот трамплин, которому уже сейчас выражают респект на пресс-конференции. Люди начинают видеть за яркой формой суть. Это моя победа», — добавил Джигурда.

Бой был остановлен во втором раунде после нокдауна Джигурды. В рамках поединков турнира поп-ММА это поражение стало первым для 60-летнего актер после двух побед над певцом Отаром Кушанашвили и депутатом Виталием Милоновым.