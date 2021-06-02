Александр Емельяненко выложил первое в этом году видео с тренировки
14:35
Российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал в Instagram новый пост. Он выложил первое в этом году видео с тренировки.
«Вечером зал бокса или кросс побегу, пока не решил!» — подписал пост Емельяненко.
Последний раз Александр Емельяненко выходил на ринг в июле 2020 года. Тогда боец проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову в третьем раунде.
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