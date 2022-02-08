Чарльз Оливейра: «Я с 12 лет в спорте и не встречал другого такого уважительного бойца, как Порье»

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился мнением о человеческих качествах своего предыдущего соперника Дастина Порье.

«Я в спорте с 12 лет и за все это время не встречал такого человека, как он, — сказал Оливейра на Youtube-канале «Canal Encarada». — Уважительный, скромный, порядочный. У меня к нему большая симпатия. Сейчас мы обсуждаем с ним, как переправить в мой благотворительный фонд те деньги, что он задонатил мне. Суперуважительный и семейный парень, у меня нет слов, если честно.

Если бы я мог дать ему совет... я бы сказал ему: «Брат, думай о Боге. Фокусируйся на Нем». Я оставил ему мой мобильный номер, сказал, что он всегда может мне набрать, всегда может на меня рассчитывать. Сказал ему: «Хочешь ли ты поговорить о боях или чем угодно, пиши». Я уверен, даже разговаривая на разных языках, мы можем подружиться».

11 декабря прошлого года Оливейра задушил Порье в третьем раунде поединка на UFC 269. 7 мая бразилец проведет вторую защиту пояса против Джастина Гэтжи на UFC 274.