У Хамзата Чимаева возникли проблемы с визой в США

Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев в первой половине января прилетел в США, но в местном аэропорту ему отказали во въезде в страну. У спортсмена ранее была американская виза, однако там ее, скорее всего, аннулировали, сообщает Sport24.

Сейчас Чимаев проводит тренировочные сборы в Таиланде и готовится к возможному бою против Гилберта Бернса, который должен состояться в Бразилии.

Неизвестно, по какой именно причине у Хамзата возникли проблемы с попаданием в США.

Таким образом, у Чимаева могут появиться трудности с дальнейшим продвижением в UFC, так как большинство своих турниров лига проводит в Америке.