«Макс упал от усталости». Экс-тренер Топора прокомментировал спарринг с Новоселовым

Бывший тренер Максима Щербакова по прозвищу Макс Топор Альберт Кармазян прокомментировал спарринг своего экс-подопечного с Максимом Новоселовым. Ранее было опубликовано видео со спаррингами.

«Ребят, ну не будьте глупыми, ролик обрезан, сами видите, на каком моменте. Макс там упал не от удара, а от своей усталости, потому что он дышать не может. Он просто поработал с ним сколько-то там минут и лег. Просто лег от своей усталости и все. Ни от какого удара он не падал. Нет у Новоселова такого удара, который может выключить человека», — сказал РЕН ТВ Кармазян.

28 января на боксерском турнире РЕН ТВ Щербаков досрочно уступил Максиму Новоселову. В раздевалке после боя с Новоселовым тренер Альберт Кармазян обвинил Щербакова в сдаче боя и избил его на глазах близких людей своего подопечного.