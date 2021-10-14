Чарльз Оливейра: «У меня больше путей к победе, чем у Порье. Если я переведу его, вы знаете, что будет»
14 октября, 13:28
Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра оценил своего предстоящего соперника по титульному бою Дастина Порье.
«Я знаю, что у меня больше путей к победе, чем у него. Его переводили на землю даже ударники. Если его переведу я, вы понимаете, что произойдет. Если он останется на ногах, ему нужно беспокоиться о том, чтобы не уйти в нокаут», — сказал Оливейра в интервью Globo.
Поединок Порье и Оливейры пройдет 11 декабря на UFC 269.
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