Чарльз Оливейра: «У меня больше путей к победе, чем у Порье. Если я переведу его, вы знаете, что будет»

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра оценил своего предстоящего соперника по титульному бою Дастина Порье.

«Я знаю, что у меня больше путей к победе, чем у него. Его переводили на землю даже ударники. Если его переведу я, вы понимаете, что произойдет. Если он останется на ногах, ему нужно беспокоиться о том, чтобы не уйти в нокаут», — сказал Оливейра в интервью Globo.

Поединок Порье и Оливейры пройдет 11 декабря на UFC 269.