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Чарльз Оливейра: «Если Махачев попробует меня перевести, я не испытаю никаких проблем»

14 октября, 13:24
Ислам Махачев. Фото Twitter
Ислам Махачев. Фото Twitter
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Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился мнением о 5-м номере дивизиона Исламе Махачеве.

«Конечно, Хабиб продвигает его, потому что это друг его детства. Но что он делает в боях? Переводит людей и избивает их своим самбо. Если он попробует перевести меня, я не испытаю никаких проблем. Безусловно, он отличный боец, который пишет свою историю, но давайте сначала посмотрим на него в таких боях, как с РДА и Хукером», — сказал Оливейра в интервью Globo.

11 декабря Оливейра подерется с Дастином Порье на UFC 269. Ислам Махачев 30 октября встретится с Дэном Хукером на UFC 267 в Абу-Даби.

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Никита Горшенин все материалы автора
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