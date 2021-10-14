Чарльз Оливейра: «Если Махачев попробует меня перевести, я не испытаю никаких проблем»
14 октября, 13:24
Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился мнением о 5-м номере дивизиона Исламе Махачеве.
«Конечно, Хабиб продвигает его, потому что это друг его детства. Но что он делает в боях? Переводит людей и избивает их своим самбо. Если он попробует перевести меня, я не испытаю никаких проблем. Безусловно, он отличный боец, который пишет свою историю, но давайте сначала посмотрим на него в таких боях, как с РДА и Хукером», — сказал Оливейра в интервью Globo.
11 декабря Оливейра подерется с Дастином Порье на UFC 269. Ислам Махачев 30 октября встретится с Дэном Хукером на UFC 267 в Абу-Даби.
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