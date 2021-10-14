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Джон Джонс: «Я ни разу не ударил свою жену, а наши дочери проснулись уже после ссоры»

14 октября, 14:43
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс прокомментировал инцидент в семье, после которого его арестовали за домашнее насилие.

«Я ни разу не ударил свою жену, а наши дочери проснулись уже после ссоры. Они не видели и не слышали скандала. Это единственное, что я хочу прояснить. Моя жизнь не всегда была замечательной — меня растлевали в детстве, я потерял родителей и брата из-за болезни в юном возрасте. У меня есть дела, с которыми нужно разобраться», — написал Джонс в Twitter.

На счету 34-летнего Джонса в ММА 26 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся. В своем последнем поединке, который состоялся в феврале 2020 года на UFC 247, Джонс единогласным решением судей выиграл у Доминика Рейеса.

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