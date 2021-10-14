Джон Джонс: «Я ни разу не ударил свою жену, а наши дочери проснулись уже после ссоры»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс прокомментировал инцидент в семье, после которого его арестовали за домашнее насилие.

«Я ни разу не ударил свою жену, а наши дочери проснулись уже после ссоры. Они не видели и не слышали скандала. Это единственное, что я хочу прояснить. Моя жизнь не всегда была замечательной — меня растлевали в детстве, я потерял родителей и брата из-за болезни в юном возрасте. У меня есть дела, с которыми нужно разобраться», — написал Джонс в Twitter.

I love how people are imagining the worst possible situation in their heads and making it somehow factual. I never hit my fianc? and our daughters were woken up after our confrontation. My daughters didn't see or hear us arguing. — BONY (@JonnyBones) October 13, 202

На счету 34-летнего Джонса в ММА 26 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся. В своем последнем поединке, который состоялся в феврале 2020 года на UFC 247, Джонс единогласным решением судей выиграл у Доминика Рейеса.