«Выше голову, Эль Кукуй!». Оливейра поддержал Фергюсона после поражения нокаутом от Чендлера

Экс-чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения нокаутом от Майкла Чендлера.

«Мы среди больших собак, так что взлеты и падения — часть нашего пути. Я очень восхищаюсь тобой, Тони. У тебя есть история внутри октагона. Выше голову, «Эль Кукуй!». Если хочешь, то можем вместе потренироваться в ChuteBoxe в Сан-Паулу перед твоим следующим боем, брат!», — написал Оливейра в Twitter.

Оливейра и Фергюсон провели последние поединки на турнире UFC 274, который состоялся в ночь на 8 мая в Фениксе. В главном событии вечера Оливейра удушающим приемом в первом раунде выиграл у Джастина Гэтжи. Фергюсон проиграл Чендлеру нокаутом во втором раунде.