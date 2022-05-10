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«Выше голову, Эль Кукуй!». Оливейра поддержал Фергюсона после поражения нокаутом от Чендлера

Оливейра поддержал Фергюсона после его поражения нокаутом от Чендлера
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Тони Фергюсон и Майкл Чендлер.
Фото USA Today Sports

Экс-чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения нокаутом от Майкла Чендлера.

«Мы среди больших собак, так что взлеты и падения — часть нашего пути. Я очень восхищаюсь тобой, Тони. У тебя есть история внутри октагона. Выше голову, «Эль Кукуй!». Если хочешь, то можем вместе потренироваться в ChuteBoxe в Сан-Паулу перед твоим следующим боем, брат!», — написал Оливейра в Twitter.

Оливейра и Фергюсон провели последние поединки на турнире UFC 274, который состоялся в ночь на 8 мая в Фениксе. В главном событии вечера Оливейра удушающим приемом в первом раунде выиграл у Джастина Гэтжи. Фергюсон проиграл Чендлеру нокаутом во втором раунде.

Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
Чарльз Оливейра
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