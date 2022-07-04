Чарльз Оливейра назвал бойца, которого должен побить Махачев, чтобы подраться за титул

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) рассчитывает подраться с бывшим чемпионом UFC в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6) в полусреднем весе, а также считает, что Ислам Махачев (22-1) должен подраться с Бенилом Дариушем (21-4).

«Я бы мог подраться с Конором в полусреднем весе. Все дело в деньгах. Я бы хотел заработать, подравшись с ним. Ислам Махачев, прежде чем драться со мной, должен встретиться с Бенилом Дариушем», — сказал Оливейра в интервью Helen Yee Sports.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.