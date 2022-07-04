Александр Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Дациком

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) сообщил, что подготовка к поединку с Вячеславом Дациком (6-8) проходит отлично. Также он поделился ожиданиями от потенциального боя с Антонио «Бигфутом» Сильвой (19-13).

«Восстановление и подготовка к бою проходит отлично, — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу HardNews. — Поначалу было очень тяжело: ни руки, ни ноги меня не слушались. Сейчас начинает включаться мышечная память. Бить хорошо начинаю, и бегать. К бою подойду в отличной форме.

Тем, кто не верит, что я наберу былую форму, такие люди были всегда, перед каждым боем. Это хейтеры пишут, которым лишь бы разозлить меня и как-то подковырнуть. Пусть сидят дальше пишут, им больше делать нечего. Писари, писаки, писуны.

Я постоянно боксирую в спортзале с боксерами-профессионалами. Каждый день, причем с разными. От легкого до тяжелого веса. У меня опыт огромный. То, что я не выступал на соревнованиях по профессиональному боксу, — это не значит, что я не умею боксировать. Я побью Дацика.

Бой с «Бигфутом» случился случайно. Мы оказались в одном помещении в одно время и я предложил ему подраться. Он согласился, поэтому если этот бой состоится, будет замечательно. Я «Бигфута» побью, он уже не в той форме, он старик. Это никакая не месть за брата. Это просто бой".

Емельяненко должен подраться с Дациком на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве.