Легенда UFC Чак Лидделл выступил с заявлением о своем аресте по обвинению в домашнем насилии

Легендарный боец UFC Чак Лидделл прокомментировал информацию о том, что он задержан по подозрению в домашнем насилии. По словам спортсмена, жертвой была не его жена, а он. Полиция хотела арестовать его супругу, увидев на нем синяки и порезы, однако он вызвался пойти вместо нее.

«В полиции мне сообщили, что мою жену арестуют, так как на моем теле были синяки и порезы, но я вызвался пойти вместо нее. Я сделал это, чтобы скрыть проблемы своей семьи от общественного внимания. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь, поскольку я помогаю нашей семье пройти через это трудное время», — сказал боец.

Сообщалось, что в понедельник, 11 октября, спортсмен был арестован у себя дома, после того как его жена обратилась в полицию.