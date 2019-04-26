Боец женского ММА Джойс Вьера атаковала мужчину на пляже, сообщает Daily Mirror. В сети появились кадры, как она бьет неизвестного на пляже Прайа ду Брага в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Спортсменка пояснила, что мужчина начал "изображать перед ней половой акт", из-за чего она получила психологическую травму.

- Я хочу, чтобы он сидел в тюрьме. Потому что то, что произошло со мной, могло произойти с чьей-то дочерью или внучкой. Это могло закончиться проблемами для целой семьи, потому что это очень травмирует, - сказал Вьера. - Это отравляет мою жизнь. Я видела это. Целую неделю я спала и просыпалась с этой сценой перед глазами.

Я не знаю, как бы я отреагировала, если бы снова увидела его.

Я феминистка и хочу придать делу максимальную огласку. Я впервые сталкиваюсь с харрассментом такого типа, но мне приходится страдать от сексизма каждый день.

Честно говоря, быть женщиной-бойцом MMA сложно, потому что я до сих пор получаю скептические взгляды мужчин на тренировке, потому что я женщина. Но для меня это только топливо. Я хочу продолжать и продолжать драться.