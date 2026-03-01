Царукян стал участником массовой драки после боя с Пулласом

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян стал участником массовой драки после поединка на турнире Real American Freestyle (RAF) в Темпе (штат Аризона, США).

Инцидент произошел сразу после окончания схватки Царукяна с американцем Джорджио Пулласом. Российский боец одержал победу со счетом 5:3. По окончании поединка Царукян повалил соперника и нанес несколько ударов, спровоцировав тем самым хаос на арене.

В драке на площадке и за ее пределами приняли участие более десяти человек. Официальных заявлений от организаторов турнира RAF или самого бойца по поводу инцидента пока не было.

В январе 2025 года Царукян должен был провести титульный бой против чемпиона UFC Ислама Махачева, но снялся с поединка из-за травмы. В активе спортсмена 23 победы и три поражения в ММА.