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3 марта, 15:02

Царукян и Пуллас проведут реванш по грэпплингу 11 марта в Рио-де-Жанейро

Артем Рыжкин

Промоушен Hype Fighting объявил о схватке российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна с американцем Джорджио Пулласом в карде турнира, запланированного на 11 марта в Рио-де-Жанейро.

Поединок пройдет по правилам грэпплинга: схватка будет длиться 10 минут, и если никто из бойцов не одержит досрочную победу (болевым или удушающим приемом), то бой завершится вничью.

Это будет вторая встреча соперников за последние полторы недели. Первый бой состоялся 1 марта на турнире RAF 06 в США, где Царукян победил со счетом 5:3. Однако после окончания поединка россиянин стал зачинщиком массовой драки, ударив соперника.

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Арман Царукян
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