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Царукян: «Махачев станет чемпионом, а потом я отберу у него пояс»

Давид Хачатрян
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Российский боец UFC Арман Царукян (18-2) уверен, что он станет чемпионом UFC в легком весе, когда возьмет матч-реванш у соотечественника Ислама Махачева (22-1).

«Думаю, что Ислам Махачев станет чемпионом, а потом я отберу у него пояс», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Также российский боец добавил, что следующим его оппонентом должен стать поляк Матеуш Гэмрот (20-1). «Матчмейкеры лиги хотят увидеть этот бой, — отметил Царукян. — Гэмроту предложили бой со мной около 3-х недель назад, но пока от него никакой информации не поступало».

Царукян идет на серии из 5 побед. 27 февраля он одолел Йоэля Альвареса (19-3) на UFC Fight Night 202 во втором раунде техническим нокаутом.

Ислам Махачев
UFC
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