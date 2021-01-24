Царукян: «Готов драться с Яквинтой в мае. Но, говорят, он боится меня»

Боец UFC Арман Царукян (16-2) поделился впечатлениями после победы над Мэттом Фреволой на UFC 257.

«Хороший боец, хорошая борьба и джиу-джитсу, ударка есть. До боя я думал, что он только ударник. Соперника так внезапно поменяли, что после взвешивания меня спрашивали о нем, а я даже не знал, кто он, имени его не знал.

Хотел бы подраться с Яквинтой. Я вызывал его, мне сказали, что он был травмирован. Теперь мой менеджер говорит, что в мае он будет готов. Но говорят, что он боится меня. Яквинта, не бойся, давай драться.

Мне сегодня тяжело было немного, потому что весь лагерь я готовился на левшу. В моем зале были только левши. Если кто-то в спарринге переключался в правшу, я говорил: «Брат, вернись в левшу». Насрат никогда не переключает стойки, дерется только в левше, и я так и готовился», — сказал Царукян на послематчевой пресс-конференции.

Арман Царукян победил Мэтта Фреволу единогласным решением в поединке предварительного карда на UFC 257. Для Царукяна победа в UFC стала третьей подряд.