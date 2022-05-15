Дрозд поздравил Ковалева с победой в новой весовой категории и возращением на ринг

Чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал «СЭ» победу россиянина Сергея Ковалева в поединке с болгарским бойцом Тервелом Пулевом в Инглвуде (США).

«Поздравляю Сергея с победой и с возвращением на ринг! С точки зрения мастерства, техники и чемпионских боев, длинных и больших, ни у кого вопросов к Сергею не возникало. Все прекрасно понимают, что это большой чемпион. Вопрос был один, как он справится с тяжелым весом, новой для себя весовой категорией. Соперник явно больше и физически сильнее, но, как мы видели, Сергей отлично прошел дистанцию, спокойно, уверенно, без рисков, особо ничего не пропустил, физически был вполне конкурентен, даже лучше выглядел» , — сказал Дрозд «СЭ».

Григорий Дрозд добавил, что у Сергея Ковалева отличные данные: несмотря на то, что он смотрелся ниже и мельче, у него длинные руки, он компенсировал все за счет своих прекрасных ног.

«По мне так это хороший камбэк. Думаю, Сергей почувствовал ринг, почувствовал весовую категорию и, как он сам сказал, еще боя два, которые помогут вкатиться в категорию, потом уже можно пробовать договариваться боксировать с топам. Вопрос мотивации — насколько он готов тратить свои силы, энергию, отдаваться тренировкам», — добавил Дрозд.

Поединок Сергея Ковалева и Тервела Пулева длился десять раундов. Судьи единогласно отдали победу россиянину. Для Ковалева этот бой стал дебютным в первом тяжелом весе.