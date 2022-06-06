Тимур Никулин рассказал, почему сорвался его бой с Минеевым

Известный по выступлениям в кулачных боях боец Тимур Никулин заявил, что действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) запросил больше денег, из-за чего бой в итоге сорвался.

«Люди не понимают, что это он слетел с боя, — сказал Никулин в интервью YouTube-каналу HardNews. — Насколько я знаю, он попросил еще дополнительную сумму. Он начал понимать, что если он проиграет этот бой, вся его история пойдет коту под хвост, а если выиграет, то просто заработает денег.

Объективно, невзирая ни на что, я ставил 50 на 50. У нас был геймплан. У Минеева всегда опущенные руки, он всегда забывает про защиту и тем самым пытается дать хорошую рубку. Мы планировали, что он будет отступать и работать со мной вторым номером, и за счет этого зарабатывать очки. Да, он бьющий, но у него всегда опущены руки. И это могло бы сыграть в боксе с ним злую шутку".

Также Никулин считает, что в будущем он все-таки подерется с Минеевым.

«Скорее всего, будет эта история. Тот, кто хотел этот бой сделать, он все равно на связи. Почему так Минеев поступил? Потому что ему надо еще сейчас заработать. Он, скорее всего, хочет еще раз подраться перед нашим с ним боем. В мире поп-ММА и профессиональном ринге меня знают, а ему с его аппетитами будет тяжело найти того, кто будет платить такие деньги».

Бой Минеева и Никулина должен был состояться по правилам бокса 12 июня в Москве на «ВТБ-арене».