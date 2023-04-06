Бывший тренер Яна удивился тому, что менеджер россиянина давал ему советы в бою с Двалишвили

Сергей Богдан, бывший тренер Петра Яна по ударной технике, поделился мнением о поединке российского бойца с Мерабом Двалишвили.

«Я смотрел бой, специально проснулся, списался с Петром, пожелал ему удачи. Во время боя смотрю, а в углу у Петра тренера, новая команда, которую я не знаю, но почему-то советы давал его менеджер Саят Абдурахманов. Я был удивлен, скажу честно», — цитирует Богдана Metaratings.ru.

12 марта Ян потерпел поражение от грузинского бойца Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221. Это поражение стало третьим подряд в карьере россиянина и четвертым в UFC.