Бывший комментатор и боец UFC Харди внес Федора, Хабиба и Конора в список величайших бойцов из Европы

Бывший комментатор и претендент на титул UFC в полусреднем весе Дэн Харди назвал четырех величайших бойцов из Европы.

«О, ничего себе. Включая Россию? Тогда определенно в этом списке должен находиться Федор Емельяненко, — сказал Харди MMAMania.com — Невозможно не упомянуть имя Хабиба Нурмагомедова после такого колоссального успеха в спорте. Очевидно, Макгрегор тоже должен быть включен. Я бы еще, наверное, добавил Майкла Биспинга. Неплохо было бы и Александра Густафссона внести в этот список, но я бы сказал, что лучше Майкла Биспинга, так как он внес вклад в развитие спорта и потратил уйму времени в UFC. Хотя это хороший вопрос. Я ограничен только четырьмя, но я бы добавил еще несколько имен».

«Есть много бойцов, которых я бы поставил выше себя. Такие, как Ян Фримен с его удивительной победой над Фрэнком Миром в Лондоне на UFC 38. Марк Вейр долгое время удерживал рекорд самого быстрого нокаута в истории UFC. Если говорим о Европе, то, очевидно, там есть Александр Густафссон. Йоанна Енджейчик, я уверен, что она является пионером из Европы среди женщин-бойцов. Рози Секстон — еще один боец. Бывшая чемпионка Cage Warriors и боец UFC, она просто выдающаяся личность. Есть много бойцов, которые проложили путь, а я же сыграл очень маленькую роль. Я, конечно, отдаю дань уважения всем бойцам, которые достигли успеха до меня».

Харди провел свой последний бой в сентябре 2012 года на UFC on Fuel TV 5 в Японии, где он победил Амира Садуллу единогласным решением судей. Вскоре после этого он оставил спорт из-за проблем со здоровьем и переключился на комментаторскую деятельность.

На счету 39-летнего Харди 25 побед, 10 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.