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Александр Емельяненко гарантировал возвращение кубиков пресса

12:44
Александр Емельяненко. Фото Instagram
Александр Емельяненко. Фото Instagram
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Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что у него снова будет рельефный пресс.


— Я пришел в форму, тренируюсь каждый день, — сказал он. — Сейчас уже по одной тренировке в день делаю. Понедельник, среда, пятница — бокс. Спарринги убрал, последний был в прошлую пятницу, потому что 10 дней до боя с Тарасовым осталось. Бью по лапам, бой с тенью и скакалка. По вторникам и четвергам у меня кросс. В субботу — баня и массаж.

— Кубики пресса вернутся?

— Попозже. Уже ушли бока, ушло пузо. Вес стоит на месте, но мясо тяжелее, чем жир. Жир тает, вода лишняя уходит. Конституция тела меняется. Кубики я верну.

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Илья Андреев все материалы автора

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