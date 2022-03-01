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Кейн Веласкес арестован. Он подозревается в покушении на убийство

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Веласкес заключен под стражу

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) заключен под стражу. Департамент полиции Сан-Хосе считает, что американец является одним из главных участников перестрелки, которая произошла 1 марта в городе Морган-Хилл, Калифорния.

«Кейн Веласкес был арестован в связи с этим инцидентом. Он был отправлен в главную тюрьму округа Санта-Клара в связи с покушением на убийство человека», — сказано в заявлении департамента полиции Сан-Хосе.

В последнем поединке, который состоялся в феврале 2019 года на UFC on ESPN 1, Веласкес нокаутом в первом раунде уступил действующему чемпиону сильнейшей лиги в тяжелом весе Франсису Нганну (17-3).

(Давид Хачатрян)

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