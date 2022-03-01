Генри Сехудо: «Я переживаю за Хорхе, потому что стилистически он удобен Ковингтону»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) рассказал, что предлагал Хорхе Масвидалю (35-15) помощь в подготовке к бою с Колби Ковингтоном (16-3) на UFC 272.

«Я переживаю за Хорхе, потому что стилистически он удобен Ковингтону, — заявил Сехудо в подкасте YouTube-канала The Triple C & Schmo Show. — Если Хорхе подготовит правильный план на бой, если у него в команде есть правильные тренеры, если он припас правильные трюки, он сможет победить. Я даже предложил ему свою помощь, потому что знаю, что Хорхе не сможет занимать с Колби хорошие позиции. Чем больше он будет бороться с Колби, тем дольше он будет играть в его игру».

Ковингтон занимает первую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе, в то время как Масвидаль — 6-ю. Поединок бывших друзей возглавит турнир UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас (6 марта). Сехудо завершил карьеру в UFC после боя с Домиником Крузом (24-3) 9 мая 2020 года на турнире UFC 249. Сехудо победил Круза во втором раунде техническим нокаутом.

(Давид Хачатрян)