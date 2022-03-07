Соннен считает, что Чимаев заслужит титульный бой с Усманом, если выиграет Бернса

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен уверен, что в случае победы Хамзата Чимаева (10-0) над Гилбертом Бернсом (20-4) на UFC 273 Чимаев заслуживает боя с Камару Усманом (20-1).

«Давайте признаем, что если Чимаев или кто-либо другой пройдет Бернса, этот парень заслуживает подраться за титул чемпиона, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Но этого может не произойти, потому что у нас есть Висенте Люке, Белал Мухаммад и еще много других парней. Я просто говорю, что тот, кто пройдет Бернса, заслуживает титульного боя. Если Бернс выйдет в клетку и сделает то, что он обычно делает с парнем, с которым никто не хочет драться, то уже Бернс должен получить титульный бой».

Чимаев подерется с Бернсом 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11 строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. Бернс расположен на второй строчке.