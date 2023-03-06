Кормье: «Не думал, что увижу, как Валентина Шевченко совершает постоянные ошибки»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) заявил, что экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона Валентина Шевченко (22-4) совершила слишком много ошибок в последних двух боях.

«Я никогда не думал, что увижу, как Валентина Шевченко совершает постоянные ошибки, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Она допустила много ошибок в последнем бою против Тайлы [Сантос], пытаясь провести тейкдауны, и она допустила ошибки сегодня. В конечном счете, самой большой ошибкой была попытка провести спиннинг бэк-кик с близкого расстояния.

Последним, кого я помню, кто так поступил, был Крис Вайдман, который попытался сделать непродуманный вращающийся удар против Люка Рокхолда. После этого Вайдмана повалили и избили, что в итоге привело к тому, что Люк стал чемпионом, то же самое было и сегодня. Когда Грассо увидела этот вращающийся удар, к которому, по ее словам, она готовилась, она прыгнула на спину, чего я никогда раньше не видел, и сошла с ума, пытаясь оформить финиш».

Шевченко проиграла мексиканке Алексе Грассо (16-3) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.