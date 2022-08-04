Бывший чемпион Glory Вахитов дал прогноз на бой Адесанья — Перейра

Бывший чемпион Glory в полутяжелом весе россиянин Артем Вахитов предполагает, что Исраэль Адесанья (23-1) в бою с Алексом Перейрой (6-1) будет фаворитом, однако он будет болеть за бразильца.

«Стиль Адесаньи, его крайний бой мне вообще не понравился — минимум рисков, делает все для победы, — сказал Вахитов в подкасте Григория Дрозда. — В стойке бой проходил очень скучно, поэтому Перейра, вперед! Донести свой левый боковой он должен. Думаю, что шансов на победу у Адесаньи больше, потому что он опытный в этих боях. Адаптировался, чувствует дистанцию, может засушить бой, не дать работать сопернику, на тихой волне заработать себе победу. Но Перейра после тех двух побед ментально будет сильнее. Выйдет как победитель».

Перейра в прошлом бою нокаутировал Шона Стриклэнда (25-4) в первом раунде 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Адесанья победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.