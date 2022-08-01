Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) заявил, что не может воспринимать высказывания Деррика Льюиса (26-10) всерьез. Об этом Шлеменко сказал в интервью «СЭ».

— Слова Льюиса про свастику какие эмоции у вас вызвали: возмущение или просто улыбку, мол, ну что за чушь человек несет?

— Ну, конечно же, у меня сейчас любое высказывание Льюиса вызывает улыбку. Я объясню, почему я все-таки в теме. Я не просто человек с улицы. Я еще помню высказывание Льюиса, где он стоял без трусов. Его спросили: «Зачем ты их снял?» Он говорит, что у него яйца вспотели. И после этих слов я понимаю уровень умственного развития человека. Ну, представь, на весь мир [сказал]. Я уж молчу про то, что его на национальном телевидении показывают в прямом эфире, и он такое говорит. Ну как серьезно можно воспринимать его слова?

Ему, может быть, кто-то про свастику сказал. Может, он даже не знает, как она выглядит на самом деле. Я не удивлюсь, если он этого просто не знает. А судя по тому, что он как типичный американец... Когда у России были проблемы с Грузией, многие американцы считали, что Россия напала на их штат Джорджия. Я думаю, Льюис не совсем понимает различия между немцами и русскими. Может быть, он даже считает, что это одни и те же люди, одна и та же нация. Я не удивлюсь. Ну как на самом деле всерьез его воспринимать? Я лично всерьез его не воспринял. Вот честно. Я не думаю, что он в эти слова какой-то смысл закладывал.

Ранее Льюис сказал, что люди в России и Германии уже рождаются со знаком свастики.

Льюис проиграл Сергею Павловичу (16-1) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.